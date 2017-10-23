В Курской области гражданин Украины устроил стрельбу при попытке незаконного пересечения границы

Гражданин Украины с пистолетами, гранатами и, предположительно, ртутью устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России, сообщает Интерфакс со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

«Задержан 31-летний гражданин Украины, незаконный пересекший государственную границу из Украины в РФ», — говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что при задержании мужчина предпринял попытку скрыться на территории Украины.

«В ходе завязавшейся перестрелки (он) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести», — сообщили в ФСБ.

Агенство уточняет, что у нарушителя изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 амлул, предположительно с ртутью.

В начале октября в Курской области погиб пограничник во время перестрелки с неизвестными, которые пытались проникнуть на территорию Украины.