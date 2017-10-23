Напавший на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» оказался иностранцем

На журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напал иностранный гражданин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве, передает РИА Новости.

«Нападавший был задержан сотрудниками охраны и в настоящее время передан полицейским. Предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства», — заявили в пресс-службе.

По данным МВД, неизвестный брызнул в лицо охраника газом раздражающего действия, а затем поднялся на лифте в редакцию и ударил в шею ведущую.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил, что ранение не опасно для жизни.

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23 октября неизвестный мужчина ударил ножом в горло Татьяну Фельгенгауэр. Журналистку по скорой доставили в НИИ им. Склифосовского.

Сразу после нападения полиция задержала нападавшего. Его личность пока не раскрывается.

По мнению главного редактора «Эха» Алексея Венедиктова, неизвестный сознательно напал на Фельгенгауэр. По словам источника Интерфакса, нападение не связано с журналистской деятельностью ведущей, якобы мужчина был знаком с ней и имел личные мотивы.

Генпрокуратура России назвала «вопиющим» инцидент с нападением на журналистку и взяла дело на свой контроль.