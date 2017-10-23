СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство» после нападения на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело возбуждено в отношении 48-летнего мужчины, который, днем 23 октября 2017 года мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в область шеи.
Следствие не называет имя задержанного, однако главный редакор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил, что его зовут Борис Гриц. Как ранее сообщили в МВД, нападавший является иностранным гражданином. Источники Интерфакса уточняли, что он мог проживать в Израиле.
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Нападение на Татьяну Фельгенгауэр. Главное
23 октября неизвестный мужчина ударил ножом в горло Татьяну Фельгенгауэр в редакции радиостанции в центре Москвы. Журналистку по скорой доставили в НИИ им. Склифосовского.
Сразу после случившегося полиция задержала нападавшего. По мнению главного редактора «Эха» Алексея Венедиктова, неизвестный сознательно напал именно на Фельгенгауэр. По словам источника Интерфакса в правоохранительных органах, нападение не связано с журналистской деятельностью ведущей, а мужчина имел личные мотивы. СМИ также пишут, что после задержания мужчина давал странные и путаные показания. Его направили на психиатрическую экспертизу.
Пользователи соцсетей обнаружили, что нападавший Борис Гриц долгое время вел онлайн-дневник, в котором жаловался на то, что Татьяна Фельгенгауэр «преследует» его и «воздействует на его подсознание».
«Через несколько недель я приезжаю в Москву и если это не прекратится, то последствия могут быть рчень неприятными», — писал нападавший в середине сентября.
Появилось видео допроса Бориса Грица. Несколько часов назад он напал с ножом на журналиста «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. pic.twitter.com/q5IqzGvgum— Эхо Москвы (@EchoMskRu) October 23, 2017