Путин назначил экс-замглавы МИД послом России во Франции

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Мешкова, которого ранее освободил от должности замглавы МИД, послом России во Франции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Мешкова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации во Французской Республике», — говорится в документе.

23 октября президент освободил Мешкова от должности замглавы МИД России и назначил на этот пост Александра Панкина.

Мешков был назначен заместителем главы МИД РФ в декабре 2012 года. До этого в 2004-2012 годах был послом России в Италии и республике Сан-Марино, а по совместительству в 2006-2012 годах – постоянным представителем РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программе ООН.