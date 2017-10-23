Верховный суд Татарстана увеличил сумму компенсации за избиение воспитанника кадетской школы

Верховный суд Татарстана увеличил сумму компенсации морального вреда с 18 до 45 тыс. руб. с Васильевской кадетской школы-интерната, в которой педагог избил 14-летнего воспитанника. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитном центре «Зона права».

Согласно решению суда, 30 тыс. руб. интернат должен выплатить избитому воспитаннику, еще 15 тыс. руб. получит мать мальчика. Ранее, в августе этого года, Зеленодольский городской суд взыскал с интерната 18 тыс. руб. в пользу пострадавшего.

Суд установил, что в 2015–2016 годах во время занятий воспитатель кадетской школы Олег Анемподистов бил троих учеников шестого класса рукой по затылку, кулаком в живот, карандашом по голове и коленом по ягодицам. Кроме этого, в присутствии одноклассников он называл мальчиков «дураками» и «дебилами».

Уголовное дело расследовалось по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, если оно соединено с жестоким обращением» (ст. 156 УК РФ).

Суд приговорил Анемподистова к 12 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства и запретил заниматься педагогической деятельностью в течение 2,5 лет. Позже апелляционная инстанция смягчила приговор на два месяца и снизила процент удержания заработка с 15% до 10%.