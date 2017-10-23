Мэрия Москвы отказала в проведении шествия криптовалютчиков по Красной площади

Мэрия Москвы отклонила заявку активистов «Криптовалютного государства» на проведение шествия на Красной площади. Об этом сообщает RNS со ссылкой на руководителя пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова.

«Заявку отклонили со ссылкой на закон 54-ФЗ „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“. Уведомления о проведении публичного мероприятия должны подаваться не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия», — сказала она.

16 октября агентство РИА Новости сообщило, что председатель общественной организации «Криптовалютное государство» Дмитрий Карпиловский направил заявку в мэрию Москвы на проведение шествия.

Организаторы заявляли, что группа граждан планирует провести «шествие криптовалютчиков с целью создания одобрительного и положительного отношения к криптовалютам (виртуальным деньгам) руководства страны и Центробанка в лице Эльвиры Набиуллиной».

По их оценкам, по Красной площади с плакатами могли прийти около 200 человек.