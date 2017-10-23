Задержанные во время митинга 26 марта направили жалобы в ЕСПЧ

Адвокаты проекта Правозащита «Открытой России» направили в Европейский суд по правам человека жалобы участников митинга 26 марта 2017 года в Москве и сотрудников компании, которая отвечала за техническую часть трансляции всероссийской акции на канале «Навальный LIVE». Об этом «Новой газете» сообщили в «Открытой России».

Речь идет об Илье Зайцеве, Тимофее Медведеве и Никите Милешине, которых задержали на митинге в Москве, а также о помощнике режиссера трансляции Екатерине Кесаревой и звукорежиссере Владиславе Мосине. Они были выведены из здания под предлогом эвакуации из-за пожара, а потом доставлены в ОВД. На следующий день Тверской суд признал их виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП и арестовал. Позже Мосгорсуд оставил решения в силе.

Адвокаты указали в жалобе, что в отношении всех арестованных были нарушены статьи 5 и 6 Конвенции о правах человека, гарантирующие право на свободу и личную неприкосновенность и право на справедливый суд.

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В деле Медведева адвокаты увидели нарушение 11 статьи Конвенции (ограничение свободы слова, выражения мнения и свобода собраний). К его материалам дела удалось приобщить видеозапись, на которой видно, что Медведев не оказывал сопротивление полиции.

Напомним, 26 марта в российских городах прошли митинги сторонников политика Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.

Несколько участников акции были осуждены по делу о применении насилия к полицейским.