Совет по науке при Минобрнауки призвал пленум ВАК созвать комиссию после решения по Мединскому

Совет по науке при Минобрнауки призвал пленум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отменить решение президиума ВАК, который рекомендовал оставить ученую степень министру культуры Владимиру Мединскому, и созвать комиссию из-за того, что президиум нарушил процедуру, прописанную в приказе министра образования и науки. Об этом «Новой газете» рассказал председатель совета Алексей Хохлов. Заявление Совета также опубликовано на его сайте.

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Хохлов пояснил, что 25 октября должен пройти пленум ВАК. «Обычно он рассматривает организационные вопросы, а не вопросы по конкретным диссертациям. Но в данном случае речь идет о том, что сессия президиума ВАК нарушила процедуру, прописанную приказом министра», — объяснил председатель Совета.

Речь идет о приказе Минобрнауки № 568 от 16.05.2016 (в редакции от 20.02.2017). Согласно документу, если мнение двух органов расходятся, должна быть созвана комиссия. С одной стороны, она должна состоять из историков, а с другой — из членов президиума ВАК.

«Этого сделано не было, поэтому наш призыв касается того, что процедура рассмотрения была нарушена, и пленум, с учетом общественного резонанса, должен вернуть дело на рассмотрение в комиссию», — добавил Хохлов.

Кроме этого, Совет призвал пленум ВАК провести «всестороннюю проверку новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году».

На сайте Совета отмечается, что решение президиума ВАК вызывает у его членов «глубокую озабоченность», поскольку было принято, «несмотря на аргументированное заключение экспертного совета ВАК по истории»; оно «дискредитирует не только ВАК, но и систему научной аттестации в России в целом». В беседе с «Новой» Хохлов отметил, что Совет настаивает на созыве комиссии, «иначе это будет неприятный прецедент для научного сообщества».

Напомним, сразу после того, как президиум ВАК вынес свое решение, сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин заявил «Новой», что был нарушен порядок работы ВАК, который гласит, что в обязательном порядке должна быть создана комиссия на паритетных основах из членов экспертного совета и президиума, если рекомендация ВАК разошлась с рекомендацией экспертного совета.

20 октября президиум ВАК посчитал несостоятельными претензии к докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского. Ранее экспертный совет ВАК рекомендовал лишить чиновника ученой степени.