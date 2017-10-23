«Нацфронт» не допустил до выборов единственного желающего составить конкуренцию Ле Пен

В понедельник, 23 октября, «Национальный фронт» объявил, что выдвижение кандидатов на пост президента партии отныне завершено. Решение было принято на заседании политбюро, которое состоялось в партийном штабе в Нантере (пригород Парижа).

Таким образом, партия решила не учитывать просьбу единственного желающего посоревноваться с Марин Ле Пен: в пятницу, 20 октября о своем намерении побороться за пост президента «Нацфронта» объявил Эрик Дилли, глава лилльской партийной ячейки.

Communiqué : J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence du Front National. Retrouvez ma déclaration : https://t.co/0JtTkDRdJg pic.twitter.com/KpnCDLWNpa — Eric Dillies (@EricDillies) October 20, 2017

Дилли только попросил отложить срок подачи подписей для выдвижения (чтобы стать кандидатом, необходимо заручиться поддержкой 20 региональных партийных секретарей), но партия отказала ему в этом.

Таким образом, 49-летняя Марин Ле Пен станет единственным кандидатом на пост президента «Нацфронта».

Перевыборы Марин Ле Пен должны состояться в ходе партийного конгресса, намеченного в Лилле на 10 и 11 марта 2018 года.

В последние месяцы партия переживает серьезный кризис, спровоцированный, в том числе, неудачным выступлением Ле Пен на президентских выборах в апреле-мае нынешнего года.

Месяц назад из партии ушел ее вице-президент Флориан Филлиппо, которого называли «правой рукой» Марин Ле Пен. Эту же «руку» считал виновником своей «ссоры с дочерью» и «патриарх» ультраправой партии Жан-Мари Ле Пен, который был ее президентом до января 2011 года, пока не уступил место Марин Ле Пен.