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«Нацфронт» не допустил до выборов единственного желающего составить конкуренцию Ле Пен

Политика

Юрий Сафроновсобкор в Париже

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В понедельник, 23 октября, «Национальный фронт» объявил, что выдвижение кандидатов на пост президента партии отныне завершено. Решение было принято на заседании политбюро, которое состоялось в партийном штабе в Нантере (пригород Парижа).

Таким образом, партия решила не учитывать просьбу единственного желающего посоревноваться с Марин Ле Пен: в пятницу, 20 октября о своем намерении побороться за пост президента «Нацфронта» объявил Эрик Дилли, глава лилльской партийной ячейки.

Дилли только попросил отложить срок подачи подписей для выдвижения (чтобы стать кандидатом, необходимо заручиться поддержкой 20 региональных партийных секретарей), но партия отказала ему в этом.

Таким образом, 49-летняя Марин Ле Пен станет единственным кандидатом на пост президента «Нацфронта».

Перевыборы Марин Ле Пен должны состояться в ходе партийного конгресса, намеченного в Лилле на 10 и 11 марта 2018 года.

В последние месяцы партия переживает серьезный кризис, спровоцированный, в том числе, неудачным выступлением Ле Пен на президентских выборах в апреле-мае нынешнего года. 

Месяц назад из партии ушел ее вице-президент Флориан Филлиппо, которого называли «правой рукой» Марин Ле Пен. Эту же «руку» считал виновником своей «ссоры с дочерью» и «патриарх» ультраправой партии Жан-Мари Ле Пен, который был ее президентом до января 2011 года, пока не уступил место Марин Ле Пен.

Теги:
партии, ле пен, франция
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