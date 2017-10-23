СМИ сообщили об уходе с поста председателя экспертного совета ВАК

Председатель экспертного совета по истории Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) Павел Уваров написал заявление об уходе, сообщает «Дождь».

Уваров заявил, что ушел бы в любом случае, «просто потому, что четыре года — это срок моей ротации». «Связываю ли [свой уход с ситуацией с диссертацией министра культуры Владимира Мединского] или нет, субъективно или объективно, не знаю, но, может быть, и связываю», — сказал он.

Уваров добавил, что в его заявлении об уходе не написано, что он против присуждения Мединскому докторской степени. «Каждый понимает в меру своей испорченности, но я считаю, что все, можно уходить», — отметил он.

По словам Уварова, «в последние дни вскрылись какие-то обстоятельства, которых раньше никто не учитывал, с двумя авторефератами там, и так далее». Он добавил, что ученых вели в заблуждение, поскольку они работали с одним авторефератом, а действительным оказался другой. По словам Уварова, эксперты «просто полные дураки», поскольку им «не пришло в голову», что указанный в первом варианте автореферата оппонент из Института российской истории РАН Владимир Лавров не был оппонентом.

Заявление Уварова еще не подписано. Когда его подпишут, ему неизвестно.

Ранее в понедельник о своем выходе из этого же совета заявил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Олег Будницкий. Свое решение он связал с рекомендацией президиума ВАК, который постановил сохранить ученую степень министру, несмотря на то, что экспертный совет рекомендовал лишить Мединского степени.

Также в понедельник Совет по науке при Минобрнауки призвал пленум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отменить решение президиума ВАК, который рекомендовал оставить ученую степень министру культуры Владимиру Мединскому, и созвать комиссию из-за того, что президиум нарушил процедуру, прописанную в приказе министра образования и науки. Пленум состоится 25 октября.

Напомним, 20 октября президиум ВАК посчитал несостоятельными претензии к докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского и рекомендовал сохранить ему ученую степень. Ранее экспертный совет ВАК рекомендовал лишить чиновника ученой степени с формулировкой «из-за ненаучности работы». Историки заявили, что работа министра содержит «ложное положение, входящее в непримиримое противоречие с принципами научности, объективности и историзма».