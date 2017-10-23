Генсек Совета Европы призвал расследовать нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд выразил поддержку журналистке Татьяне Фельгенгауэр и всем сотрудникам радиостанции, заявление есть в распоряжении «Новой газеты».

Он также призывает к полному и незамедлительному расследованию нападения.

«Российская Федерация является полной участницей Европейской конвенции по правам человека, которая защищает свободу выражения и всех тех, кто воплощает ее в жизнь. СМИ и журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей деятельностью, без того чтобы становиться жертвами запугивания и насилия», — сказано в заялении.

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Напомним, в понедельник днем в здании радиостанции была ранена ножом Татьяна Фельгенгауэр. На нее напал 48-летний Борис Гриц. Сначала он ослепил газовым баллончиком охранника, потом ударил ножом в шею журналистку. Ее по скорой доставили в НИИ им. Склифосовского, после операции Фельгенгауэр подключили к искусственной вентиляции легких и погрузили в коматозный сон.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Пользователи соцсетей обнаружили, что нападавший Борис Гриц долгое время вел онлайн-дневник, в котором жаловался на то, что Татьяна Фельгенгауэр «преследует» его и «воздействует на его подсознание».