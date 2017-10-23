В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев

Сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгвардию.

Как рассказали Интерфаксу в ведомственном департаменте по взаимодействию со СМИ, в сослуживцев стрелял старший лейтенант Росгвардии в казарменном помещении. По данным агентства, инцидент произошел в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа округа войск национальной гвардии России.

Открывшего стрельбу убили бойцы дежурного подразделения.

По словам собеседника агентства, о происшествии уже проинформировали военную прокуратуру и военно-следственный отдел. Сейчас по факту произошедшего проводится служебная проверка. На месте работает группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в том числе офицеры службы войск и безопасности военной службы, а также офицеры-специалисты по работе с личным составом и военные психологи.

Ранее, в ночь на 24 марта на воинскую часть Росгвардии в чеченской станице Наурской было совершено нападение. В результате столкновения шестеро нападавших были убиты, также погибли шестеро военнослужащих Росгвардии.