Transparensy заподозрила в финансовых нарушениях руководство 14 театров

Российское отделение организации Transparency International заподозрило руководителей 14 театров Москвы и Санкт-Петербурга в финансовых нарушениях. Об этом говорится на сайте организации.

В сообщении Transparency, в частности, указаны Олег Табаков, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников. Все они, как утверждает Transparency, получали госконтракты от своих же театров, таким образом создавая себе дополнительные возможности для заработка.

По этому поводу Transparency обратилась в Генпрокуратуру, которая подтвердила нарушения федерального законодательства в трех случаях — с Кириллом Серебренниковым, Юрием Куклачевым и Евгением Марчелли.

При этом в сообщении организации отмечается, что найденные нарушения никак не связаны с обысками в театре «Гоголь-центр» и делом «Седьмой студии», фигурантами которого являются режиссер Кирилл Серебренников, а также бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин, ее экс-главбух Нина Масляева и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.

Напомним, в конце августа Басманный суд Москвы отправил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест. Его и других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 68 миллионов рублей, выделенных государством на проект «Платформа».