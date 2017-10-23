Губернатор Мурманской области Марина Ковтун обвинила силовиков в давлении

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун считает, что расследование коррупционных преступлений, в которых подозреваются местные правительственные чиновники, является политическим заказом и травлей с целью принудить ее к отставке.

Пригласив в здание правительства журналистов своего пула, Ковтун произнесла монолог,который начинался с того, что глава субъекта не вправе комментировать действия правоохранительных органов, а заканчивался обвинением силовиков в ангажированности и угрозой пожаловаться «высшему руководству страны».

«Не имею права оставлять эти действия безнаказанным», — заявила губернатор.

Не называя конкретного ведомства, к которому обращены претензии, Ковтун утверждает, что давление на нее выражается в «массированных запросах, проверках и других акциях устрашения». Немалая доля обвинений досталась и также неназванным СМИ и блогерам, которым якобы сливается «информация, замешанная на лжи», публикации становятся поводом для проверок, а «заказчики остаются безнаказанными».

Имен «заказчиков» Ковтун не назвала, но намекнула, упомянув свою «принципиальную позицию по вопросам приватизации имущества в Мурманске», и то, что ей якобы «не прощают наведения порядка на рынке ТЭК».

«Усиления давления на себя я не исключаю», — заявила Ковтун напоследок и удалилась.

Последние реплики могли быть адресованы политическим конкурентам – нынешнему депутату Госдумы, а прежде – мэру Мурманска Алексею Веллеру – отсюда тема приватизации муниципального имущества, и местному бизнесмену Геннадию Шубину, который получил 12 лет колонии по обвинению в мошенничестве и заказчиком своей посадки называл Ковтун. Пока Шубин судится с Россией в ЕСПЧ, контроль над мазутным рынком области вместо него получила учрежденная правительством компания, в которую ежегодно вливаются миллиарды из бюджета.

Напомним, дело о мошенничестве с использованием служебного положения было возбуждено против троих мурманских чиновников: бывшего замначальника правления по обеспечению деятельности правительства области Георгия Благодельского, замруководителя аппарата правительства Эдуарда Никрашевского, а также бывшего вице-губернатора Игоря Бабенко. Расследованием дела занимается Следственный комитет при оперативном сопровождении центрального аппарата ФСБ.

Вкратце, согласно обнародованным женой одного из фигурантов документам, «кошельком» чиновников стали благотворительные фонды, а также внебюджетный счет правительства, где аккумулировались взносы крупного бизнеса. Предполагается, что многомиллионные взносы руководители предприятий делали, получив письма за личной подписью Марины Ковтун.

Ей самой обвинения ни в каких преступлениях не предъявлялись. Обвинения же со стороны Марины Ковтун в региональных управлениях ФСБ и СК не комментируют.