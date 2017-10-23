Главного судмедэксперта Подмосковья уволили после скандала с ДТП в Балашихе

Главного судебно-медицинского эксперта Подмосковья Владимира Клевно отстранили от должности после скандала, связанного с признанием пьяным ребенка, погибшего под колесами автомобиля в Балашихе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, приказ из министерства здравоохранения Московской области об увольнении Клевно поступил накануне. Источник Интерфакса утверждает, что решение министерства напрямую связано со скандалом вокруг экспертизы тела погибшего в ДТП в Балашихе ребенка.

Собеседник агентства также рассказал, что до 2009 года 62-летний доктор медицинских наук Владимир Клевно возглавлял Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Он также является заведующим кафедрой факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского.

При этом министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил Интерфаксу, что не отстранял от должности главного судмедэксперта Подмосковья Владимира Клевно.

Напомним, что 23 апреля в Балашихе шестилетнего Алексея Шимко сбил насмерть автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась Ольга Алисова. По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров.

Обвиняемая частично признала вину. Однако сразу после происшествия водитель заявила, что ребенок был пьян. В июне следователь вручил отцу мальчика заключение судмедэкспертизы, в которой было установлено, что в крови его сына на момент аварии было 2,7 промилле алкоголя.

18 октября Следственный комитет сообщил, что при проведении экспертизы тела ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе, судмедэксперт допустил халатность, и результаты экспертизы не соответствуют действительности.

Андрей Дубровский