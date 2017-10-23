СБУ заявила о предотвращении покушения на Порошенко

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении готовящегося покушения на президента Украины Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на пресс-центр СБУ сообщает РИА Новости-Украина.

По данным СБУ, злоумышленники планировали совершить покушение на Порошенко во время его поездки в Авдеевку. Правоохранители уже нашли подозреваемых, двое из них погибли во время задержания, отмечается в сообщении СБУ.

По данным службы, задержанные имели при себе снайперскую винтовку Steyr-Manlicher с оптическим прицелом и боеприпасы к нему, пистолет Макарова с двумя магазинами, две реактивных противотанковых гранаты РПГ-18, две ручных гранаты Ф-1 и три РГД-2 с запалом. Силовики связывают покушение со «сторонниками антиправительственных беспорядков в Киеве».

«Установлено, что ликвидированные лица имеют непосредственное отношение к лидерам беспорядков в Киеве. Сейчас проходят оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников террористов», — говорится в сообщении СБУ.

Накануне СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко отправился в Авдеевку Донецкой области, где провел совещание по оперативной обстановке на фронте.

17 октября сторонники Михаила Саакашвили из партии «Рух новых сил» вместе с активистами других оппозиционных движений объявили о проведении бессрочной акции протеста у стен Верховной рады Украины и разбили там палаточный лагерь.