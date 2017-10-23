СМИ узнали причину расстрела офицером Росгвардии своих сослуживцев в Чечне

Старший лейтенант Росгвардии расстрелял своих сослуживцев в одном из подразделений ведомства в чеченской станице Шелковская после того, как его решили уволить с военной службы. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсант».

По словам собеседников издания, старший лейтенант, уроженец Дагестана, узнав о том, что по решению командования его за различные нарушения вскоре уволят со службы, решил выяснить отношения с офицером, который подал соответствующее ходатайство. Старший лейтенант, выпив, взял из оружейной комнаты пистолет-пулемет и отправился к своему обидчику.

Путь вооруженному старшему лейтенанту преградил командир взвода, его злоумышленник расстрелял первым. Затем виновник ЧП открыл огонь по рядовым бойцам, которые сбежались на место инцидента, в результате погибли еще три человека.

Сам старший лейтенант был убит, отстреливаясь от прибывшей на место группы спецназа Росгвардии.

Военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело. В часть направлена спецкомиссия из центрального аппарата Росгвардии, которая также должна установить причины происшедшего.