Преподаватель напавшего на журналистку «Эха Москвы» рассказал о его проблемах с психикой

Напавший с ножом на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, гражданин Израиля Борис Гриц защищал докторскую диссертацию в Еврейском университете в Иерусалиме. По словам одного из преподавателей вуза, о том, что у Гриц «имеет проблемы с психикой» «было понятно еще десять лет назад», пишет Newsru.com.

Собеседник агентства рассказал, что, будучи аспирантом Еврейского университета, Гриц разрабатывал тему «Физика капель в турбулентности». Его отправили на семинар, посвященный вопросам турбулентности, в один из колледжей Франции. Через несколько дней после начала семинара научный руководитель Грица получил от аспиранта электронное письмо, в котором тот сообщал о встрече двух своих душ и просил преподавателя впредь не волноваться о нем, поскольку «теперь все будет хорошо».

В это же время, по словам собеседника агентства, в университет пришло письмо от организаторов мероприятия, в котором они сообщали, что аспирант не появлялся на семинарах, и предупреждали, что могут потребовать от Еврейского университета вернуть деньги, уплаченные за участие Грица в семинаре.

Собеседник Newsru.com также рассказал, что Борис Гриц пытался найти работу в Израиле, США, Москве и Санкт-Петербурге, и какое-то время работал по специальности, однако работодатели вскоре понимали, что молодой ученый «нездоров», и предпочитали не иметь с ним дела, добавил источник.

На вопрос журналиста о том, как же Гриц мог защитить диссертацию, собеседник агентства сказал, что «можно быть физиком и шизиком. Одно другому не мешает».

Ранее в понедельник гражданин Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы», где ударил ножом в горло журналиста Татьяну Фельгенгауэр. Ее на скорой доставили в НИИ им. Склифосовского.