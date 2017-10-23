В Армении российский военный случайно застрелил сослуживца и покончил с собой

В Армении российский военный-контрактник непроизвольно застрелил из автомата сослуживца, а затем покончил с собой. Об этом со ссылкой на Южный военный округ сообщает Интерфакс.

Как уточняет собеседник агентства, военный «грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата», когда сдавал оружие после проведения занятий на полигоне Алагяз и попал в своего сослуживца. Пострадавший скончался от ранения.

Сам стрелявший, «испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца», покончил с собой, сообщили в пресс-службе округа.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что старший лейтенант Росгвардии в Чечне застрелил четверых сослуживцев и затем был убит в ходе перестрелки. Как позднее стало известно «Коммерсанту», старший лейтенант взялся за оружие после того, как его решили уволить с военной службы.