Суд по делу о гибели мальчика в ДТП в Балашихе исследовал вещдоки

В Железнодорожном городском суде по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП проводили исследование вещественных доказательств.

Отец мальчика Роман Шимко рассказал, что куртка его сына в некоторых местах прорвана, также на материале есть следы вещества бурого цвета, похожего на кровь. Мужчина обратил внимание на белые полосы на рукавах свитера ребенка. По его словам, это стиральный порошок. Во время осмотра футболки выяснилось, что пятна крови на ней не совпадают с пятнами крови на свитере. При осмотре нижнего белья мальчика, судья отметил, что на них нет загрязнений.

Роман Шимко отметил, что вещи чистые, и выглядят постиранными. Он предположил, что на куртке должны были остаться следы от шин.

Ранее представитель потерпевшего заявил к обвиняемой Ольге Алисовой иск с требованием возмещения 61 560 рублей расходов на похороны и 10 миллионов рублей моральной компенсации.

Напомним, что 23 апреля 2017-го года шестилетний Алексей Шимко погиб под колесами автомобиля Ольги Алисовой. Мальчик возвращался с прогулки домой. В тот момент, когда он перебегал дорогу, его сбил черный автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась Ольга Алисова. По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров. В ходе процесса выяснилось, что обвиняемая говорила по телефону в момент наезда на мальчика.

Сама обвиняемая частично признала вину, назвав случившееся несчастным случаем. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сразу после происшествия водитель заявила, что ребенок был пьян. В июне следователь вручил отцу мальчика заключение судмедэкспертизы, в которой было установлено, что в крови его сына на момент аварии было 2,7 промилле алкоголя.

На прошлой неделе Следственный комитет заявил, что при проведении экспертизы судмедэксперт допустил халатность. После скандала от работы отстранили главного судебно-медицинского эксперта Подмосковья Владимира Клевно.