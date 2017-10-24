Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах баллотироваться на новый срок

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «с большой долей вероятности» будет баллотироваться на новый срок. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

Он добавил, что нужно дождаться объявления о начале избирательной кампании.

«Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе», – сказал он.

Речь идет о здравоохранении, строительстве метро и транспортных коммуникациях.

В то же время он не стал комментировать слухи о своем возможном назначении председателем правительства России.

«Во-первых, слухи я никогда не обсуждаю. Во-вторых, вы, наверное, и сами хорошо знаете, что, если появляются такого рода слухи — значит, этого почти со 100% вероятностью не произойдет», – заявил Собянин.

Мэр Москвы также объяснил причины сокращения расходов на программу «Моя улица» в два раза.

«В 2018 году [расходов] будет в два раза меньше. Высвобожденные деньги пойдут на социальную политику», — отметил он.

В 2017 году на ее реализацию было выделено около 50 млрд рублей, рассказал Собянин.

Напомним, что Bloomberg называл Собянина одним из возможных кандидатов на пост главы правительства России. По словам источников издания, на пост также претендуют председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Правительство России должны распустить после победы на президентских выборах 2018 года Путина, об участии которого в предвыборной гонке однако до сих пор не объявлено, уточнил Bloomberg.

В выборах мэра Москвы, которые пройдут в сентябре 2018 года, хотят принять участие лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, а также депутат Мосгордумы Андрей Клычков (КПРФ). Клычков недавно возглавил Орловскую область.