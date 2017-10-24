«Эхо Москвы» опубликовало видеозапись нападения на охранника

Радиостанция «Эхо Москвы» опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как человек, позже напавший на замглавреда радиостанции Татьяну Фельгенгауэр, проникает в здание через пункт охраны.

Как напавший на Таню Фельгенгауэр прошел охрану на 1 этаже.



Видео с камеры наблюдения тут — https://t.co/orQLLH2VRE pic.twitter.com/XMn1XVc5dG — Эхо Москвы (@EchoMskRu) October 23, 2017

На видеозаписи человек в черном подходит к охраннику около турникета, ставит сумку и дает ему похожий на документы предмет. Затем мужчина резко чем-то прыскает в лицо охраннику и проползает под турникетом, скрываясь из поля зрения камеры.

Ранее преподаватель нападавшего напавшего на журналистку Бориса Гриц рассказал, что его бывший ученик «имеет проблемы с психикой», и это «было понятно еще десять лет назад».

При этом Гриц защищал докторскую диссертацию по физике в Еврейском университете в Иерусалиме.

Преподаватель добавил, что Гриц пытался найти работу в Израиле, США, Москве и Санкт-Петербурге, но работодатели вскоре понимали, что молодой ученый «нездоров», и предпочитали не иметь с ним дела, добавил источник.

Напомним, что инцидент в редакции «Эха Москвы» на Новом Арбате произошел 23 октября. Гражданин Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию и напал с ножом на Фельгенгауэр, ударив ее в горло. Журналистку доставили в НИИ им. Склифосовского, где прооперировали и погрузили в состояние искусственной комы.

По последним данным, Фельгенгауэр пойдет на поправку.