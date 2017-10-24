Российский гонщик Даниил Квят вновь был отстранен от гонок «Формулы-1»

Вместо российского пилота «Формулы-1» Даниила Квята на этапе в Мехико выступит французский автогонщик Пьер Гасли, сообщает F1News.

Ранее Motorsport со ссылкой на источники писал, что Гран При США может стать последней гонкой Квята в текущем сезоне.

Перед гонкой Квят рассказал, что надеется исправить свои результаты и остаться в команде.

«Если будет поставлена четкая цель и появится возможность побороться за что-то серьезное в будущем, я буду рад остаться с Red Bull. Если нет, и моя роль будет сведена к тому, чтобы провести одну гонку, а перспективы на следующий этап окажутся неясными, тогда это мне не так интересно», — сказал он.

Напомним, что в сентябре младшая команда концерна Red Bul Toro Rosso отстранила российского автогонщика от Гран-при Малайзии и Гран-при Японии.

Затем команда объявила, что Квят продолжит выступления в гонках «Формулы-1», начиная с гран-при США, который состоялся 22 октября в Остине.

В сезоне 2017 Квят принял участие в 15 гонках, и набрал 5 очков за сезон. Его бывший напарник Карлос Сайнс получил 48 очков.

Для Квята это уже четвертый сезон в «Формуле-1». Он дебютировал в младшей команде концерна Red Bull Toro Rosso в 2014 году, завоевав в первом сезоне восемь очков. Затем Квят выступал в Red Bull, но после аварии на гран-при России в Сочи был переведен обратно.

Напомним, что Квят — единственный российский автогонщик, выступающий сейчас в «Формуле-1».