Михаил Ходорковский призвал голосовать на президентских выборах за любого «приемлемого кандидата»

Основатель «Открытой России» и бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выступил с программным заявлением по поводу предстоящих президентских выборов и призвал голосовать за любого «приемлемого кандидата». Об этом общественный и политический деятель написал в фейсбуке.

По его словам, предстоящие выборы президента «не являются выборами вне зависимости от участия в них Григория Явлинского, Алексея Навального или Ксении Собчак».

«Выборы — там, где результат зависит от реального мнения избирателей. А не там, где „всенародное одобрение“ обеспечивается силой административного ресурса», — считает Ходорковский.

Ходорковский уверен, что перед демократическим движением стоит задача «принять участие в протестном волеизъявлении». Это, уточняет предприниматель, голосование не «против Путина», а за «любого приемлемого кандидата». В случае отсутствия такового, избирателю стоит испортить бюллетень, что будет равносильно голосованию «против всех».

«Важными для будущего России» вопросами Ходорковский называет децентрализацию и федерализацию страны, бюджетную самостоятельность на региональном и местном уровнях; независимость судебной системы при расширении полномочий присяжных; исключение роли Кремля и ФСБ при назначении судей и определении судебных решений; а также поэтапный переход к парламентской форме правления с радикальным сокращением полномочий президента в сфере внутренней политики.

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы в том случае, если его не зарегистрируют кандидатом.

Телеведущая ​Ксения Собчак, которая 18 октября объявила об участии в президентских выборах, призвала голосовать за нее как за «кандидата против всех».

Выборы президента пройдут в России в марте 2018 года.