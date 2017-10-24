На Дмитрия Гудкова завели дело за нарушения при агитации на выборах

В отношении Дмитрия Гудкова возбуждено дело об административном правонарушении за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ Мосгоризбиркома на жалобу сооснователя наблюдательного проекта «Россия выбирает» Александра Закускина.

Как уточняет издание, штраф за нарушение агитационного законодательства составляет до 1,5 тысячи рублей для граждан, до 5 тысяч рублей — для должностных лиц и до 100 тысяч рублей — для юрлиц.

Закускин заявил, что в день выборов Гудков в своих социальных сетях распространял ссылки на сайт gudkov.ru, на котором были призывы голосовать за определенных кандидатов.

Сооснователь «России выбирает»​ также пожаловался на агитацию ЛДПР, но Мосгоризбирком счел, что в агитации партии Владимира Жириновского содержится только призыв вступить в партию, но не голосовать за нее.

Глава штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац заявил, что его команда агитировала за явку, что нарушением не считается.

По его словам, решение Мосгоризбиркома «предвзято» и связано с тем, что ЛДПР в отличие от команды господина Гудкова «провалила» выборы в Москве и угрозы для власти не представляет.

Напомним, что на муниципальных выборах 266 кандидатов, выступавших при поддержке Команды Гудкова и «Яблока», получили места в муниципальных собраниях 62 районов Москвы.