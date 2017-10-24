США восстановили безвизовый режим въезда в страну для Браудера

Разрешение на въезд в США для британского предпринимателя и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в рамках специальной безвизовой программы ESTA остается действительным. Об этом РБК рассказал представитель американской службы таможенной и пограничной охраны.

Соответствующее разрешение предпринимателю, по его данным, было выдано 18 октября. «Это позволяет ему [Браудеру] совершить поездку в Соединенные Штаты», — пояснили в ведомстве.

По словам Браудера, его разрешение на въезд в США без визы было восстановлено, и он успешно зарегистрировался на рейс.

«Теперь нам нужно исправить ситуацию с фальшивым ордером Интерпола на арест», — написал Браудер.

Ранее американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин призвали власти США пересмотреть решение об аннулировании американской визы британского бизнесмена.

США аннулировали визу Браудера после того, как Россия внесла бизнесмена в список Интерпола для запроса на арест.

The Guardian утверждала, что российская сторона не согласовала эту процедуру с Генеральным секретариатом Интерпола.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России суд заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы в колонии, признав его виновным в уклонении от уплаты налогов. В отношении Браудера в России также расследуется дело о преднамеренном банкротстве.

Россия добивается задержания британского бизнесмена по линии Интерпола с 2013 года, но Генеральный секретариат организации каждый раз отказывал в этом. По версии Интерпола, дело Браудера носит политический характер.

Напомним, что в компании Браудера работал юрист Сергей Магнитский, который в 2008 году заявил о хищении российскими чиновниками 5 миллиардов рублей, а в следующем году умер в СИЗО.

Позже в США и Канаде были приняты «законы Магнитского», запрещающего въезд лицам, причастным к нарушению прав человека в России и других странах.