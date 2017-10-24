Раненая ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр пришла в сознание, об этом сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков, передает радиостанция.

Он добавил, что замглавреда находится в стабильно-тяжелом состоянии. После вчерашней операции врачи устранили все последствия ранения. Голосовые связки журналистки не задеты. Петриков не стал уточнять детали и давать прогнозы по поводу сроков лечения.

Во вторник, 24 октября, следствие будет ходатайствовать об аресте напавшего на Фельгенгауэр Бориса Грица. Он уже доставлен в Пресненский суд Москвы. Заседание начнется в полдень.

Ранее на допросе Гриц заявил, что у него был телепатический контакт с журналисткой с 2012 года. По словам мамы пострадавшей Елены Фельгенгауэр, «такие вещи нельзя всерьез рассматривать как мотив».

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов отметил, что напавшему «повезло»: он успел заскочить в лифт и оказался в гостевой комнате именно в тот момент, когда там была журналистка.

Напомним, Борис Гриц напал с ножом на Татьяну Фельгенгауэр 23 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство». Во вторник «Эхо Москвы» опубликовало видеозапись нападения на охранника.