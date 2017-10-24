«Почта России» не успела вовремя переслать в Telegram запрос ФСБ

«Почта России» не успела вовремя доставить в Telegram запрос от ФСБ о передаче данных о переписке нескольких пользователей, рассказал в своем телеграм-канале адвокат Павел Чиков, представляющий интересы компании.

«12 июля ФСБ попросила Телеграм прислать переписку пользователей до 19 июля. Но "Почта России" доставила письмо лишь 21 июля. И причину не знает», — написал Чиков.

«Почта России» в ответе ФСБ объяснила, что заказное письмо в Великобританию на имя генерального директора мессенджера принято 14 июля и вручено адресату 21 июля. При этом организация подчеркнула, что «уведомление ф.С5 пересылается без приписки», и «установить причину недоставки уведомления отправителю не представляется возможным».

Напомним, 16 октября суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ФСБ информации, которая позволяет декодировать переписку пользователей. Речь идет о нескольких аккаунтах, зарегистрированных в мессенджере. Сам основатель компании Павел Дуров обвинил спецслужбы в нарушении Конституции.

Дуров оспаривает решение суда. Интересы его компании представляет международная правозащитная группа «Агора».

В конце сентября основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что ФСБ составила административный протокол на Telegram за невыполнение требований о расшифровке сообщений пользователей. Как уточняет RNS, запрос на предоставление данных ФСБ направила 12 июля 2017 года. Требование ведомства нужно было выполнить до 19 июля. Иск в суд ФСБ подала 27 сентября.

По данным издания, спецслужбу заинтересовали шесть номеров телефонов, которые используют Telegram.