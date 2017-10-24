Ирину Яровую исключили из совета по противодействию коррупции

Президент России Владимир Путин исключил вице-спикера Госдумы Ирину Яровую из совета при президенте по противодействию коррупции, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства также исключил из совета адвоката Анатолия Кучерену, замминистра юстиции Олега Плохого и главу Удмуртской республики Александра Бречалова.

На их место президент назначил главу Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, председателя комитета Госдумы по противодействию коррупции Василия Пискарева, секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева, а также глава антикоррупционного управления администрации президента Андрея Чоботова.

Напомним, совет по противодействую коррупции был образован в 2008 году. С 18 октября в его состав входят 28 человек. Председателем совета является президент России.

Последнее заседание состоялось 23 августа. На нем выступила министр образования Ольга Васильева с рассказом о состоянии «антикоррупционного просвещения в образовательных организациях».

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин «поделился опытом столичных властей, выстраивающих эффективную систему финансового контроля», отмечается на сайте президента.

Максим Прошкин