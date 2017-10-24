Суд арестовал напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

Пресненский суд Москвы отправил под арест Бориса Грица, напавшего накануне с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Он будет находиться под стражей до 23 декабря.

До этого стало известно, что Гриц частично признал свою вину. Об этом заявил следователь на заседании суда.

Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. Фото: Антон Карлинер / «Новая газета»

В ходе допроса Гриц подтвердил, что действительно ударил журналистку ножом в горло, но умысла на убийство не имел.

В суде также стало известно, что Гриц имеет двойное гражданство (России и Израиля), холост, не имеет детей и в последнее время проживал в Люберцах. Сам Гриц не отвечал на вопросы журналистов, не давал показаний, а только попросил судью не арестовывать его.

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