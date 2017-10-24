Штаб Ксении Собчак возглавил политолог Игорь Малашенко

Предвыборный штаб Ксении Собчак возглавил политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко. Он руководил президентской кампанией Бориса Ельцина в 1996 году.

В избирательной кампании будет участвовать политтехнолог Алексей Ситников, онлайн-продвижением займется политтехнолог Виталий Шкляров. Экономическую программу разработает Владислав Иноземцев. При этом Собчак призвала других экспертов поучаствовать в ее кампании.

Во время пресс-конференции Ксения Собчак также потребовала освободить политических заключенных. Она назвала Олега Навального, режиссера Кирилла Серебренникова, режиссера Олега Сенцова, журналиста РБК Александра Соколова и историка Юрия Дмитриева.

Во вторник, 24 октября, Ксения Собчак проводит первую пресс-конференцию об участии в выборах президента.

Ранее во вторник основатель «Открытой России» и бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский призвал голосовать на президентских выборах за любого «приемлемого кандидата». По его словам, предстоящие выборы президента «не являются выборами вне зависимости от участия в них Григория Явлинского, Алексея Навального или Ксении Собчак».

На прошлой неделе телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех». Ранее Ксения Собчак заявила, что у нее небольшие шансы на победу, и вообще нет ни партии, ни политической программы.

Игорь Малашенко — один из создателей телекомпании НТВ, в разное время занимал посты генерального директора РГТРК «Останкино» и ТОО «Телекомпания "НТВ"». В 1996 году Малашенко проводил предвыборную кампанию Бориса Ельцина.