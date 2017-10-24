В Кремле прокомментировали нападение на журналистку «Эха Москвы»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр безумными, а также добавил, что искать иной смысл в нападении «нелогично», сообщает РИА Новости.

«Пытаться окрашивать вот такой трагический случай, (который – прим. ред.) действительно связан с проявлением такого безумия, с какими-то другими субстанциями, это нелогично, и, наверное, вряд ли было бы правильным с нашей точки зрения», — сказал Песков.

В Кремле также пожелали скорейшего выздоровления Фельгенгауэр. «Подобные трагические случаи они вызывают глубочайшие сожаления и, действия безумца — они и есть действия безумца», — добавил Песков.

Напомним, Борис Гриц напал с ножом на Татьяну Фельгенгауэр 23 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство». Во вторник «Эхо Москвы» опубликовало видеозапись нападения на охранника.

На допросе Гриц заявил, что у него был телепатический контакт с журналисткой с 2012 года. По словам мамы пострадавшей Елены Фельгенгауэр, «такие вещи нельзя всерьез рассматривать как мотив».

В Пресненском суде Гриц частично признал свою вину. В суде также стало известно, что Гриц имеет двойное гражданство (России и Израиля), холост, не имеет детей и в последнее время проживал в Люберцах.

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Максим Прошкин