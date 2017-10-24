Верховный суд возобновил дело против националиста Константинова после решения ЕСПЧ

Судья Верховного суда Вячеслав Лебедев возобновил уголовное дело против экс-лидера националистической организации «Лига обороны Москвы» Даниила Константинова. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе.

По его словам, судья принял решение о возобновлении дела на основе «новых обстоятельств». Адвокат настаивает, что под «новыми обстоятельствами» подразумевается решение ЕСПЧ, который присудил Константинову 2,7 тысяч евро за чрезмерно длительное содержание под стражей.

«У нас есть опасения, что, ссылаясь на решение ЕСПЧ в пользу Константинова, могут попытаться пересмотреть все дело целиком уже не в его пользу», — сказал Динзе.

Сторона защиты напоминает, что длительное содержание Константинова под стражей было необоснованно из-за «некорректной аргументации, связанной только с тяжестью предъявленного обвинения», поэтому сейчас что-либо «существенно изменить» невозможно.

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Напомним, Даниил Константинов обвинялся в том, что 3 декабря 2011 года, в подземном переходе у станции метро «Ул. Академика Янгеля» в драке убил некоего Алексея Темникова. Конфликт, по версии следствия, произошел на почве внезапно возникшей неприязни.

Защита заявляла о железном алиби Константинова: в момент убийства он находился на дне рождения матери, чему есть множество доказательств. Адвокаты уверены, что дело было сфабриковано против их подзащитного в связи с его активной оппозиционной деятельностью: Константинов был лидером националистической организации «Лига обороны Москвы» и членом Координационного Совета Оппозиции.

Константинов находился под стражей с марта 2012 года. В октябре 2014 года суд приговорил обвиняемого к трем годам колонии-поселения, однако Константинов подпал под амнистию, а после уехал из России.