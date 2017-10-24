«Новая газета» узнала подробности расстрела сотрудников Росгвардии в Чечне

Огонь по сослуживцам в подразделении Росгвардии в Чечне открыл 25-летний уроженец Дагестана, командир второго взвода инженерно-саперной роты Марат Гаджиев. Об этом «Новой газете» сообщили источники в правоохранительных органах.

Марат Гаджиев был убит спецназом Росгвардии

Как стало известно «Новой», 23 октября около 16:40 Гаджиев зашел в камеру хранения оружия, взял пистолет и открыл огонь по командиру инженерно-саперной роты капитану Илье Баныкину и старшему сержанту Арсену Байгазиеву. Затем преступник вышел из казармы и выстрелил в сержанта Ильяса Гарачиева, который стоял в беседке напротив.

Затем Гаджиев вышел на плац и открыл беспорядочный огонь по городку. Через несколько минут его застрелили военнослужащие, находящиеся в наряде.

Капитан Баныкин и механик Хайрутдин Агамагомедов погибли на месте, Байгазиев и Гарачиев скончались в больнице от полученных ранений.

Известно, что 29-летний капитан Илья Баныкин был назначен на должность командира инженерно-саперной роты 9 октября — за 15 дней до происшествия. До этого он служил в Нижегородской области, его контракт заканчивался в конце июля 2020 года.

Напомним, накануне старший лейтенант Росгвардии Гаджиев расстрелял своих сослуживцев в одном из подразделений ведомства в чеченской станице Шелковская. Как сообщали источники «Коммерсанта», Гаджиев открыл стрельбу, узнав о том, что по решению командования его вскоре уволят со службы за нарушения. По словам собеседников издания, он решил выяснить отношения с офицером, который подал соответствующее ходатайство — выпив, Гаджиев взял из оружейной комнаты пистолет-пулемет и отправился к своему обидчику, а затем расстрелял еще нескольких человек.

По факту случившегося Военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело. В часть направлена спецкомиссия из центрального аппарата Росгвардии, которая также должна установить причины происшедшего.