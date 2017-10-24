Верховный суд пересмотрит дело бывшего сотрудника «ЮКОСа» Алексея Пичугина

Верховный суд России пересмотрит дело бывшего сотрудника «ЮКОСа» Алексея Пичугина в связи с постановлением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Пересмотр дела назначен на 8 ноября.

Напомним, бывшего главу службы внутренней экономической безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугиа признали виновным в организации нескольких убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

В 2007 году Пичугина приговорили к пожизненному заключению. Своей вины он не признал. Пичугин несколько раз подавал прошения о помиловании, все они были отклонены.

В июне ЕСПЧ удовлетворил жалобу Пичугина и присудил ему компенсацию в 15 тыс. евро. Решение суда также позволило защите Пичугина потребовать от Верховного суда повторно рассмотреть дело в связи с появлением новых обстоятельств.