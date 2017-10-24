В Подмосковье полицейский после спора пригрозил расправой волонтеру штаба Навального

В подмосковном городе Королев сотрудник правоохранительных органов пригрозил одному из волонтеров штаба политика Алексея Навального расправой после того, как он поспорил с полицейскими на политические темы. Видеозапись разговора опубликована на YouTube.

Волонтеры штаба пришли в местное отделение полиции, куда ранее доставили другого активиста штаба Алексея Голышева за раздачу агитационных газет. Они решили записать происходящие на камеру.

Волонтеры и полицейские обсуждали размеры заработных плат, строительство Керченского моста, вопросы налогообложения и внешней политики, а также источники финансирования штабов Навального.

После разговор зашел о присоединении Крыма к России и причин, по которым полуостров был объявлен частью России.

По окончании спора, один из полицейских заявил, что не любит граждан США, поддерживает Россию и Путина, на что волонтер отметил, что заработная плата у полицейских в Швейцарии пять тысяч евро. В свою очередь, полицейский ответил, что ему нет дела до этой страны, и он живет в России.

Затем в кадре видно, как волонтеры на улице рядом с отделением продолжают словесную перепалку с полицейским, который находится внутри здания. Полицейский в грубой форме обещает найти волонтера и убить.

Напомним, 15 сентября неизвестный напал на главу московского штаба Навального Николая Ляскина, ударил железной трубой по голове и плечу.

Врачи диагностировали у главы штаба Навального закрытую черепно-мозговую травму. Полиция возбудила дело по статье «хулиганство» (статья 213 УК России).

Максим Прошкин