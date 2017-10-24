Агентство «Интерфакс» подверглось хакерской атаке

Сайт информагентства «Интерфакс», а также сайты ifax.ru, interfax-russia.ru и платформа «СПАРК» перестали работать из-за хакерской атаки, сообщается в твиттере агентства.

Из-за хакерской атаки в работе серверов Интерфакса возник сбой. Технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем. — Интерфакс (@interfax_news) October 24, 2017

Источник атаки пока не определен. На момент написания заметки ресурсы «Интерфакса» были недоступны.

Позже о хакерской атаке на свои сервера сообщило издание «Фонтанка».

«Хакерская атака на наш сервер. У нас серьезные технические проблемы, возможно сайт будет недоступен несколько часов. Будем держать вас в курсе ситуации», — сообщается в телеграмм-канале издания.

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