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Агентство «Интерфакс» подверглось хакерской атаке

Общество

Сайт информагентства «Интерфакс», а также сайты ifax.ruinterfax-russia.ru и платформа «СПАРК» перестали работать из-за хакерской атаки, сообщается в твиттере агентства.

Источник атаки пока не определен. На момент написания заметки ресурсы «Интерфакса» были недоступны.

Позже о хакерской атаке на свои сервера сообщило издание «Фонтанка».

«Хакерская атака на наш сервер. У нас серьезные технические проблемы, возможно сайт будет недоступен несколько часов. Будем держать вас в курсе ситуации», — сообщается в телеграмм-канале издания.

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интернет, сми, хакеры
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