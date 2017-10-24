Миграционная служба Украины отказала Саакашвили в статусе беженца

Государственная миграционная служба отказалась предоставлять статус беженца бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, сообщает телеканал «112 Украина».

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, Саакашвили имел статус, из-за которого его нельзя было депортировать или экстрадировать из страны.

«Сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление. Господин Саакашвили как всегда в суд с обжалованием этого решения не обратился. Поэтому сейчас он апатрид, без всяких специальных обстоятельств, которые бы могли исключить его депортацию или экстрадицию. И Государственная миграционная служба знает это точно», — сказал он.

В начале октября Михаил Саакашвили подал заявление о предоставлении политического убежища в управление миграционной службы Львовской области. Ранее Саакашвили признали виновным в незаконном пересечении украинской государственной границы. Его оштрафовали на 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 гривен — 7500 рублей).

Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили в сопровождении своих сторонников прорвался на территорию Украины в районе пропускного пункта «Шегини». Тогда пострадали 11 бойцов Национальной полиции и пять сотрудников Госпогранслужбы.

Госпогранслужба страны поручила изъять у экс-губернатора Одесской области внутренний украинский паспорт и два загранпаспорта, назвав их недействительными. В июле власти Украины аннулировали украинское гражданство Саакашвили.