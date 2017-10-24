Чайка попросил США возбудить дело против Браудера

Генпрокурор России Юрий Чайка попросил коллегу из США возбудить уголовное дело против финансиста Уильяма Браудера и пересмотреть «закон Магнитского». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генпрокурора, летом прошлого года ведомство направило в США более тысячи листов документов, с тем, чтобы американские власти либо оказали России правовую поддержку, либо возбудили дело в отношении братьев Зифф и Браудера. Чайка выразил сожаление, что дело до сих пор не возбуждено.

Чайка также призвал коллегу пересмотреть «закон Магнитского». По мнению российского генпрокурора, закон принят безосновательно при лоббировании людей, совершавших преступления в России.

Во вторник, 24 октября, Браудер заявил, что его разрешение на безвизовый въезд в США было восстановлено, и он успешно зарегистрировался на рейс. США аннулировали визу Браудера после того, как Россия внесла бизнесмена в список Интерпола для запроса на арест.

Напомним, Уильяма Браудера, основателя фонда Hermitage Capital и бывшего работодателя аудитора Сергея Магнитского, летом 2013 года приговорили к девяти годам колонии общего режима. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов.

В 2014 году юрист Сергей Магнитский рассказал о хищении российскими чиновниками пяти миллиардов рублей. В следующем году он умер в СИЗО. Позже в США и Канаде были приняты «законы Магнитского», запрещающего въезд лицам, причастным к нарушению прав человека в России и других странах.