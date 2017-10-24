Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране постепенно отказываются от службы по призыву, и делают это медленнее, чем планировалось из-за бюджетных ограничений, сообщает РИА Новости.

«Но, все равно, делаем и будем дальше продолжать делать, так что пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален», — заявил президент.

Говоря об альтернативной службе, президент напомнил, что в России создали так называемые «научные роты», и власти развивают эту идею.

«Сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки», — сказал Путин.

Напомним, 1 октября в России начался осенний призыв. На военную службу планируется призвать около 134 тысяч молодых людей.

Максим Прошкин