В Греции зажгли олимпийский огонь

В Древней Олимпии в Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня, мероприятие проходило в храме греческой богини Геры, сообщает РИА Новости.

Праздничную церемонию проводили женщины в образе служительниц храма, а сам огонь был зажжен от солнечных лучей.

Позже на стадионе в Древней Олимпии начнется эстафета олимпийского факела, первым факелоносцем выбрали биатлониста Апостолоса Ангелиса.

На территории Греции эстафета продлится семь дней, огонь преодолеет 2129 км. 31 октября его передадут представителям оргкомитета «Пхенчхан 2018».

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На соревнованиях будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта. На Паралимпийских играх, которые состоятся с 9 по 18 марта, будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.