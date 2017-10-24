В Брянской области из-за взрыва в воинской части пострадали четверо срочников

Четыре солдата срочной службы получили травмы различной степени тяжести при взрыве на территории воинской части в городе Клинцы Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

«На территории воинской части в городе Клинцы произошел взрыв. Пострадали четыре солдата срочной службы», — сказал собеседник агенства.

По предварительным данным, солдаты развели костер, в огне оказался взрывоопасный предмет. Двое солдат получили легкие ранения, еще двоим потребовалась госпитализация.

В военных структурах на уровне региона ТАСС не стали отрицать факт инцидента, но уточнили, что не уполномочены давать какую-либо информацию о случившемся.