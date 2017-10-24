В Москве задержали активистов «Сорока сороков» перед премьерным показом «Матильды»

обновлено У кинотеатра «Октябрь» задержали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Москве

Полицейские задержали троих человек возле кинотеатра «Октябрь», где проходит премьера фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агенство, задержанные — активисты движения «Сорок сороков», которые стояли с плакатами, пели песни и проводили крестный ход.

«Около кинотеатра на Новом Арбате сотрудниками полиции были задержаны три человека за нарушение общественного порядка», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

Задержанных доставили в отдел полиции, в их отношении возбуждены административные дела по ст. 20.2. КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Ранее в паблике движения «ВКонтакте» появился призыв «помолиться за государей» «у места демонстрации кощунства».

Напомним, что фильм Учителя, рассказывающий о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории, выходит в широкий прокат 26 октября.

Фильм неоднократно подвергался критике со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской.