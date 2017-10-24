Украина решила выдворить из страны 20 сторонников Саакашвили

Государственная миграционная служба Украины решила выдворить из страны 20 грузин, которые были нелегально оформлены как деятели культуры, но работали на лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на генпрокурора Украины Юрия Луценко.

По его словам, по документам они должны были заниматься культурной деятельностью в Украине.

«Вместе этого, часть из них выполняли, как теперь элегантно высказывается окружение Саакашвили, хозяйственно-административные функции возле своего лидера», — сказал Луценко. Речь идет о водителях, охранниках и помощниках политика, а также о работе на «специфических должностях» в Одесской таможне.

При этом многие из них, по данным правоохранителей, пользовались служебным транспортом облгосадминистрации.

«Все эти люди не имеют оснований находиться в Украине, потому что документы были поддельные, коммунальное предприятие указало нам четко, что таких исходных данных с такими номерами не существует. Другие сказали, что их вынуждали подписывать соответствующие формуляры и письма-обращения. Таким образом, срок один год у них или закончился, или был отменен в связи с ненадлежащим оформлением документов», — сказал Луценко.

Среди них, уточнил генпрокурор, Джангар Амиров, Зураб Цинцадзе и Георгий Рубашвили. Ранее Михаил Саакашвили обвинил Порошенко в их похищении.

Напомним, что Государственная миграционная служба Украины отказалась предоставлять статус беженца Саакашвили. Луценко подчеркнул, что ранее политик имел статус неприкосновенности, по которому его нельзя было выдворить из страны, но сейчас Саакашвили — апатрид.

В начале октября он подал заявление о предоставлении политического убежища в управление миграционной службы Львовской области.

Украинского гражданства Саакашвили лишили в июле этого года, но в сентябре политику в сопровождении своих сторонников удалось прорваться на территорию страны в районе пропускного пункта «Шегини».

Саакашвили признали виновным в незаконном пересечении украинской государственной границы и оштрафовали на 200 необлагаемых налогом минимумов.