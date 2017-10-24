Напавший на Татьяну Фельгенгауэр пытался найти ее домашний адрес

Дальний родственник Бориса Грица, который ударил ножом журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, Алексей Гейлер в интервью «Русской службе Би-би-си» рассказал, что за пять дней до нападения тот просил его помочь найти адрес журналистки.

Гриц сказал, что ему не удается встретиться с журналисткой, и попросил родственника «достать ее адрес», поскольку у того, по его мнению, был доступ к «секретным спискам ФСБ».

«Я говорю: „А зачем тебе ее адрес?“ Он говорит: „Просто хочу с ней встретиться и поговорить“», — рассказывает Гейлер.

По его словам, во время встречи «началась клиника» и Гриц стал «в красках описывать то же, что сказал на допросе». В частности, он рассказал, что Фельгенгауэр «обладает сверхспособностями в телепатии» и «проникла в его душу и сознание».

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Напомним, что Гриц напал на Фельгенгауэр 23 октября, проникнув в редакцию радиостанции на Новом Арбате. Он нанес ведущей ранение ножом в горло. Нападавшего задержали, против него завели уголовное дело. Фельгенгауэр была госпитализирована, ее жизнь вне опасности.

Затем «Эхо Москвы» опубликовало видеозапись нападения на охранника.

По данным ТВ2, в течение года нападавший жил и работал в Томске. В 2011 — 2012 годах он работал в Институте оптики атмосферы Томского научного центра. По словам сотрудника центра, Гриц никогда не был психом и числился на хорошем счету.

СМИ писали, что блог Грица, в котором он рассказывает о преследованиях со стороны Фельгенгауэр, могли создать недавно и наполнить за короткие сроки.

По словам блоггера Руслана Левиеева, Борис Гриц давно и регулярно писал о журналистке, первая запись появилась как минимум год назад. Это подтверждают многочисленные копии блога Грица в кэшах поисковых систем.

24 октября Пресненском суд арестовал Грица до 23 декабря. Обвиняемый частично признал свою вину. В суде также стало известно, что Гриц имеет двойное гражданство (России и Израиля), холост, не имеет детей и в последнее время проживал в Люберцах.