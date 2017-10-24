«Коммерсант» узнал о возможном дефиците хлеба в Петербурге

Мукомольным предприятиям Санкт-Петербурга не хватает вагонов для доставки зерна в город, что грозит ростом цен и срывом сроков поставок. Об этом губернатор Георгий Полтавченко написал в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу, сообщает «Коммерсант». В пресс-службе губернатора подтвердили подлинность письма.

Полтавченко отмечает, что нехватка вагонов связана с активным экспортом зерна. Губернатор подчеркнул, что основные поставщики для хлебопекарной отрасли Петербурга — предприятия Оренбургской, Саратовской, Самарской, Новосибирской и Омской областей — вошли в число приоритетных на экспорт зерна.

По словам источника издания, проблемы с нехваткой вагонов испытывают крупнейшие мукомольные предприятия северо-запада страны — Петербургский мельничный комбинат (ПМК) и Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова (ЛКХП). Сложности также возникли у ГУП «Продовольственный фонд».

Представитель Дворковича пояснила, что вопрос прорабатывается в Минтрансе. На совещании предложили продлить рабочую неделю сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление документов на железнодорожные перевозки зерна. Это позволит выполнять отгрузки по выходным.

Подобная проблема, отмечает газета, была и в 2011 году. Тогда продление рабочей недели позволило увеличить оборачиваемость вагонов на 15–20%.