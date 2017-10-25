Си Цзиньпина переизбрали на пост генсека ЦК компартии Китая
Лидера КНР Си Цзиньпина переизбрали на пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая, передает Reuters. Его также утвердили на второй срок на должность секретаря Центрального военного совета — высшего военного органа страны.
Премьер-министр страны Ли Кэцян — еще один политик, сохранивший свой пост во время радикальных изменений в Постоянном комитете Политбюро (всего в комитете восемь человек).
В новый состав Политбюро вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии Ли Чжаньшу, глава Организационного отдела Чжао Лэцзи и заведующий Центра политических исследований Ван Хунин.
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