Госдеп объяснил задержку в исполнении санкций против России

Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт рассказала, что ведомство работает над определением списка лиц и организаций из России, «связанных с российской обороной и разведкой, которые могут попасть под новые санкции» США.

«Насколько я понимаю, это достаточно сложно и может занять некоторое время», — добавила она.

По ее словам, Госдепартамент также составляет инструкции для компаний, которые могут оказаться затронутыми санкциями, и ведут переговоры по поводу новых мер с союзниками по НАТО.

Официальный крайний срок для введения мер, касающихся российской обороны и разведки, истек 1 октября. Напомним, в августе президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. Документ, в частности, лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения Конгресса.

Позднее, в октябре, спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что российский парламент обсуждает ответные меры на санкции США.