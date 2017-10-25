Twitter пообещал ужесточить правила размещения рекламы после «российского дела»

Компания Twitter решила «существенно повысить прозрачность» рекламы и ужесточить правила размещения политической рекламы, сообщается на официальном сайте компании.

«В ближайшие недели мы запустим ведущий в отрасли центр прозрачности, который предложит всем увидеть, что является рекламой в Twitter, детали этих объявлений, и инструменты, чтобы вы делились своими отзывами с нами», — сказано в заявлении.

Реклама будет маркироваться соотвествующим образом. Также руководство компании введет ограничения по целевой аудитории и усилит ответственность за нарушение правил. Политическую рекламу будут сопровождать данные о суммарных расходах на рекламную кампанию и о личности, которая ее финансирует.

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Ранее Twitter передал комитету сената США по разведке список из более чем 200 аккаунтов, которые якобы связаны с «российским вмешательством» в выборы президента США. Компания объявила о блокировке этих аккаунтов.

В начале октября компания Facebook заявила, что около десяти миллионов человек посмотрели «политическую рекламу» в соцсети. Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что перед президентскими выборами связанные с Россией пользователи купили три тысячи политических объявлений в США. Соцсеть также пообещала проверять политическую рекламу.

Представители Twitter, Google и Facebook ранее дали показания Конгрессу США о возможном вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года. Напомним, в США расследуется дело о вмешательстве России в предвыборный процесс 2016 года, в результате которого президентом страны стал республиканец Дональд Трамп.