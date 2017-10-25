«Фонтанка» связала хакерскую атаку на сайт издания с публикацией о «ЧВК Вагнера»

Интернет-издание «Фонтанка» связало хакерскую атаку на свои серверы с публикациями о «ЧВК Вагнера» и краже сейфа из офиса полномочного представительства президента России по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО). Заявление главного редактора Александра Горшкова опубликовано на сайте издания.

«Фонтанка» напомнила, что после публикации о «ЧВК Вагнера» и краже сейфа с драгоценностями из здания полпредства авторов этих материалов начали обвинять в предательстве родины, самопиаре и подрыве общественных отношений. При этом в начале октября Роскомнадзор потребовал у издания раскрыть информацию о собственниках (данные были направлены полтора года назад).

Помимо этого, РЕН ТВ и телеканал «78» выпустил десятиминутные сюжеты о «Фонтанке», в котором обвинял в сотрудничестве с «федералами» и «хвалебных материалах в адрес губернатора Петербурга».

«Мы уверены, что между всеми этими событиями есть связь. Что их интересантами являются одни и те же лица. <…> То, что те, кто себя олицетворяет с высшими эшелонами власти, так нас ненавидят, что аж зубы сводит, – не сенсация. Но это только выглядит так, будто они просто хотят закрыть «Фонтанку», — сказано в заявлении редакции.

Накануне вирус-вымогатель BadRabbit атаковал российские СМИ «Интерфакс» и «Фонтанку», а также киевское метро и аэропорт Одессы. Однако «Фонтанка» еще вечером во вторник заявила, что атаки на Интерфакс и питерское издание технически отличались.

BadRabbit также пытался проникнуть в системы российских банков из топ-20.